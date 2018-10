Bimba registrata come figlia di due padri, primo caso in Sardegna

Per la prima volta in Sardegna una bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La decisione è stata assunta dai giudici del Tribunale di Sassari, che hanno rettificato l'atto di nascita originario della piccola, nata nel 2016, dove era indicato il nome del solo padre biologico: la coppia, oggi unita civilmente, aveva infatti fatto ricorso al cosiddetto "utero in affitto" in California utilizzando il seme di uno solo dei due.