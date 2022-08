Arzachena, bimbo resta chiuso dentro l'auto: salvato dai pompieri

Dopo aver chiuso inavvertitamente le portiere, un bambino è rimasto bloccato all'interno dell'auto e i genitori, falliti tutti i tentativi di riaprire la macchina, sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco.

È accaduto nel parcheggio della spiaggia Principe, in Costa Smeralda, a una famiglia di turisti spagnoli. L'allarme è scattato intorno alle 20 di venerdì quando la madre e il padre del bimbo hanno capito che da soli non ce l'avrebbero fatta a "liberare" il piccolo. Sul posto è arrivata una squadra di vigili proveniente da Arzachena. Per i pompieri è stato facile aprire l'abitacolo e consegnare il piccolo ai genitori.