Arresto Graziano Mesina, coppia che lo ha nascosto in casa patteggia pena

Si è concluso con due patteggiamenti il processo per direttissima nei confronti della coppia di Desulo (Nuoro) accusata di favoreggiamento per aver nascosto in casa Graziano Mesina, latitante da luglio 2020 e arrestato il 18 dicembre. Basilia Puddu ha concordato un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, mentre il marito Antioco Gioi 3 anni. L'uomo si trova ai domiciliari, la donna è libera.