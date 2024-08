Arbatax (Nuoro), bimba di 10 anni annega durante lezione di vela

Tragedia nelle acque del porto di Arbatax, in Ogliastra: una bambina di 10 anni originaria di Tortolì è morta annegata dopo che la piccola barca a vela su cui stava facendo lezione si è capovolta. Anna Laura Pilia non è più riuscita a riemergere. La piccola è stata recuperata priva di sensi dalla Guardia costiera e portata sulla banchina, dove i medici del 118 hanno tentato, inutilmente, di rianimarla. Era anche giunto l'elisoccorso ma ormai era troppo tardi. Il sindaco di Tortolì ha annullato tutti gli eventi previsti in paese in segno di lutto.