Agguato in pieno centro in un paese del Nuorese: ucciso 59enne

Omicidio a Oliena (Nuoro): la vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'agguato è avvenuto in paese, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Sul posto i carabinieri di Nuoro. Corrias era scampato per due volte alla morte. La prima del 2001 quando era rimasto ferito alla spalla e al braccio da alcuni colpi di arma da fuoco, la seconda volta nel novembre 2015.