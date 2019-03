"Imbarco bagagli appena chiuso": Ryanair lascia a terra 16enne chemioterapica

Pochi minuti di ritardo per sentirsi dire: "Siamo spiacenti, l'imbarco bagagli è stato appena chiuso. Il prossimo volo per Alghero è mercoledì, tra due giorni". Così si sono rivolti gli addetti della compagnia aerea Ryanair alla 16enne che era arrivata al banco dell'aeroporto Marconi di Bologna per tornare a casa, nell'Oristanese, dopo aver concluso il terzo ciclo di chemioterapia. "Una persona malata e debilitata dalle cure non dovrebbe mai subire un disagio simile", ha commentato lo zio della giovane, raccontando la vicenda a La Nuova Sardegna.