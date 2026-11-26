Ricchissimo il parterre della categoria Saperi: Andrea Delogu, manager di origine sarda dalla lunghissima carriera e oggi Vice Direttore Generale Informazione e Coordinamento Risorse di Mediaset, oltre che docente universitario apprezzato in numerosi atenei prestigiosi, Paolo Mieli, storico, saggista e già direttore del Corriere della Sera e della Stampa; Claudio Martelli, già vicepresidente del Consiglio e ministro della Giustizia, protagonista con Giovanni Falcone della legislazione antimafia; Gianfranco Matteoli, indimenticato centrocampista di Cagliari e Inter; Franco Siddi, presidente di TV2000 e vicepresidente del Gruppo Editoriale L’Unione Sarda; Antonello Angioni, avvocato, scrittore e studioso della storia della Sardegna. Particolarmente significativa la premiazione di Beniamino Zuncheddu e del suo avvocato Mauro Trogu, protagonisti della battaglia giudiziaria conclusasi con l’assoluzione dopo oltre trent’anni di detenzione, vicenda che ha ispirato il film “Zustissia”.