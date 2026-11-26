Sardegna, Premio Monte Arci e Lorighitta d'Oro: ecco chi saranno i premiati
Da Claudio Martelli a Franco Siddi, da Paolo Mieli a Gianfranco Matteoli fino a Don Francesco Marruncheddu, Andrea Delogu e l'eroe civile vittima della malagiustizia Beniamino Zuncheddu: a Morgongiori le eccellenze della cultura, della musica, dello sport e dell’imprenditoria
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A Morgongiori, in Sardegna, si rinnova l'appuntamento con il Premio Monte Arci – Suoni, Saperi e Sapori del parco e dell’ossidiana. La terza edizione dell’evento, in programma sabato 28 novembre alle 18 al palazzetto dello sport, metterà in vetrina l’eccellenza della Sardegna e dell’Italia nel panorama internazionale. La manifestazione è organizzata dal Consorzio di Gestione del Parco del Monte Arci con il Comune di Morgongiori, grazie al sostegno dell’Assessorato regionale al Turismo e della Fondazione di Sardegna. "Questa terza edizione vuole riconfermarsi e affermarsi come grande evento del cartellone turistico e culturale isolano", sottolinea Paolo Pistis, presidente del Parco e sindaco di Morgongiori.
Il premio Lorighitta d'Oro
La menzione speciale Lorighitta d’Oro sarà conferita a Giuliano Ardu e Agnese Atzeni, fondatori della storica Trattoria del Pescatore di Milano, protagonisti da cinquant’anni della ristorazione di qualità e oggi gestori del suggestivo ristorante sul mare del prestigioso resort Abi d’Oru nel Golfo di Marinella.
Categoria "Suoni"
Per la categoria Suoni saranno premiati don Francesco Marruncheddu, sacerdote e compositore vincitore dello Zecchino d’Oro 2025 con “Ci pensa il vento”, e Simone Onnis, chitarrista di fama internazionale, primo sardo a esibirsi alla Carnegie Recital Hall di New York.
Categoria "Saperi"
Ricchissimo il parterre della categoria Saperi: Andrea Delogu, manager di origine sarda dalla lunghissima carriera e oggi Vice Direttore Generale Informazione e Coordinamento Risorse di Mediaset, oltre che docente universitario apprezzato in numerosi atenei prestigiosi, Paolo Mieli, storico, saggista e già direttore del Corriere della Sera e della Stampa; Claudio Martelli, già vicepresidente del Consiglio e ministro della Giustizia, protagonista con Giovanni Falcone della legislazione antimafia; Gianfranco Matteoli, indimenticato centrocampista di Cagliari e Inter; Franco Siddi, presidente di TV2000 e vicepresidente del Gruppo Editoriale L’Unione Sarda; Antonello Angioni, avvocato, scrittore e studioso della storia della Sardegna. Particolarmente significativa la premiazione di Beniamino Zuncheddu e del suo avvocato Mauro Trogu, protagonisti della battaglia giudiziaria conclusasi con l’assoluzione dopo oltre trent’anni di detenzione, vicenda che ha ispirato il film “Zustissia”.