"Forse potremmo inaugurare una nuova categoria, quella dei film urgenti- commenta Lisa Nur Sultan cosceneggiatrice di "Zustissia" con Niccolò Gentili - perché credo che dopo 33 anni sia abbastanza urgente ridare a Beniamino e a tutti i Beniamini d'Italia la dignità di poter pagare un caffè agli amici al bar senza aspettare i soldi della famiglia". La sua vicenda "ci ha colpito tantissimo anche per il modo in cui lui non avesse scelto la rabbia (come reazione). Non è una storia di rancore o di vendetta ma una storia in cui le persone perbene si sono ritrovate, alleate e hanno fatto in modo che la giustizia curasse la giustizia". Non si può "restituire veramente quello che Beniamino Zuncheddu ha vissuto - osserva Ferracane parlando della sua interpretazione -. Io l'ho incontrato una volta sola a Cagliari. Ci siamo abbracciati e abbiamo chiacchierato. Ho avuto la possibilità di vederlo nel modo in cui guardava gli altri, si muoveva. Ho cercato di infilarmi nei suoi silenzi".