L'influencer del ciclismo contro gli automobilisti della Sardegna: "Non critico l'isola", ma è bufera social

"Cycling in Sardinia, never again". E' stato con un video pubblicata per i suoi 60mila follower che Irina Krupovich, meglio conosciuta come la "cycling queen" del Sud della Francia, si lamenta del comportamento degli automobilisti sardi ai quali lei e il suo compagno di pedalata, durante una sessione di allenamento in strada, mostrano il dito medio dopo un sorpasso. Racconta di questa "esperienza pre-morte" e di una "cultura del ciclismo inesistente". Parole e immagini che hanno scatenato un'accesa polemica sui social. Così l'influencer del ciclismo è costretta a tornare sull'argomento per chiarire quanto detto giorni prima. "Non critico l'isola, ma...", precisa in un nuovo video.