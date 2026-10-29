Sardegna, schiacciato dal furgone che stava riparando: muore 42enne

L'uomo era steso sotto il furgone, sollevato con un cric che ha improvvisamente ceduto. Il mezzo è finito con tutto il peso sul torace del 42enne, schiacciandolo. I figli hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri, ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. A quanto pare il cric non era in perfette condizioni.