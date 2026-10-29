Sardegna, schiacciato dal furgone che stava riparando: muore 42enne

Stava effettuando la manutenzione del suo furgone, nel giardino di casa, ed era steso sotto il mezzo quando il cric ha ceduto ed è rimasto schiacciato. Tragedia in via Porrino a San Sperate, a una ventina di chilometri da Cagliari: la vittima è un uomo di 42 anni, bosniaco. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Il 42enne con i figli stava effettuando dei lavori sul furgone, che era parcheggiato nel giardino davanti all'abitazione in cui vivono.
La dinamica
L'uomo era steso sotto il furgone, sollevato con un cric che ha improvvisamente ceduto. Il mezzo è finito con tutto il peso sul torace del 42enne, schiacciandolo. I figli hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri, ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. A quanto pare il cric non era in perfette condizioni.