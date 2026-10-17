Ogliastra, sospeso nel vuoto per nove giorni senza né acqua né cibo: cane salvato dai vigili del fuoco
I soccorritori si sono dovuti calare con corde e imbragature lungo una perete rocciosa per raggiungere il segugio che si era perso inseguendo dei mufloni
© Vigili del Fuoco
Nove giorni in bilico su una parete rocciosa, sospeso nel vuoto senza cibo né acqua, unicamente paralizzato dalla paura. Ha del miracoloso l'intervento di soccorso operato dai vigili del fuoco nelle campagne di Triei, nell'Ogliastra (Sardegna), dove un cane da caccia è stato salvato al termine di un'operazione lunga e complessa in una zona particolarmente impervia.
Era scomparso da nove giorni
Il cane, come riportato dai media locali, risultava scomparso dallo scorso 4 ottobre, quando durante una battuta di caccia si era allontanato dal proprio padrone, smarrendosi seguendo le orme di alcuni mufloni. Una volta raggiunto una scarpata, però, è precipitato per qualche metro, rimanendo intrappolato su un piccolo lembo di roccia senza possibilità di muoversi da lì. Il proprietario lo ha chiamato a gran voce per giorni, senza fortuna, poi ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì hanno individuato la posizione in cui l'animale poteva essere finito, ma i primi interventi di salvataggio si sono rivelati vani.
Lo spettacolare salvataggio
Il cane, infatti, sentendo il frastuono dell'elicottero, si è rintanato ancor di più contro la parete, nascondendosi alla vista dei soccorritori. Che, a quel punto, hanno tentato l'estremo, provando a raggiungerlo solamente mediante l'utilizzo di corde e imbragature. Una volta calati sino alla posizione dell'animale, i vigili del fuoco sono riusciti ad afferrare il segugio, che a quel punto è andato incontro ai suoi salvatori, da cui si è fatto legare al petto. Poi la risalita e l'approdo in una zona sicura. Qui, il quadrupede, visibilmente debilitato e ormai allo stremo delle forze, è stato rifocillato e infine riconsegnato al padrone, che rivedendo il proprio fido compagno sano e salvo è scoppiato in lacrime ringraziando i vigili del fuoco per lo spettacolare, e fondamentale, intervento.