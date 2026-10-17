Ogliastra, sospeso nel vuoto per nove giorni senza né acqua né cibo: cane salvato dai vigili del fuoco

Il cane, infatti, sentendo il frastuono dell'elicottero, si è rintanato ancor di più contro la parete, nascondendosi alla vista dei soccorritori. Che, a quel punto, hanno tentato l'estremo, provando a raggiungerlo solamente mediante l'utilizzo di corde e imbragature. Una volta calati sino alla posizione dell'animale, i vigili del fuoco sono riusciti ad afferrare il segugio, che a quel punto è andato incontro ai suoi salvatori, da cui si è fatto legare al petto. Poi la risalita e l'approdo in una zona sicura. Qui, il quadrupede, visibilmente debilitato e ormai allo stremo delle forze, è stato rifocillato e infine riconsegnato al padrone, che rivedendo il proprio fido compagno sano e salvo è scoppiato in lacrime ringraziando i vigili del fuoco per lo spettacolare, e fondamentale, intervento.