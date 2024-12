Un ex carabiniere di 63 anni è morto in un incidente di caccia nelle campagne di Aglientu, in Sardegna. Un proiettile vagante è rimbalzato su una roccia e lo ha raggiunto all'addome. L'uomo è poi deceduto presso l'ospedale Giovanni Paolo II. A dare l'allarme sono stati alcuni cacciatori che si trovavano con il 63enne e che lo hanno notato riverso per terra.