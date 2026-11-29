È giallo in Sardegna, dove un corpo carbonizzato è stato ritrovato all'interno di un'utilitaria andata a fuoco, lungo la strada statale 198 tra Tortolì e Lanusei, in Ogliastra. La vettura con all'interno il cadavere è stata localizzata all’altezza del chilometro 104, vicino al Ponte Corongiu, nel territorio di Elini.
Sul posto vigili del fuoco e Scientifica
Sul posto, coordinati dalla sostituta procuratrice di Lanusei stanno operando gli agenti del commissariato di Tortolì e della squadra mobile della questura di Nuoro, oltre agli specialisti della scientifica e i vigili del fuoco.