È giallo in Sardegna, dove un corpo carbonizzato è stato ritrovato all'interno di un'utilitaria andata a fuoco, lungo la strada statale 198 tra Tortolì e Lanusei, in Ogliastra. La vettura con all'interno il cadavere è stata localizzata all’altezza del chilometro 104, vicino al Ponte Corongiu, nel territorio di Elini.