Prima ancora di fondare i Tazenda, Camedda aveva coltivato la propria formazione musicale attraverso lo studio del pianoforte e delle tastiere. Particolarmente interessato alle possibilità offerte dalla tecnologia applicata alla musica, si era dedicato anche alla programmazione dei sintetizzatori. Un percorso che lo aveva portato a entrare nel Coro degli Angeli, esperienza condivisa proprio con Andrea Parodi e Gino Marielli. Un incontro artistico e umano che avrebbe successivamente gettato le basi per la nascita dei Tazenda. All'interno della band, Gigi aveva messo a disposizione la propria sensibilità musicale e le competenze da compositore e tastierista, contribuendo a costruire quel particolare equilibrio tra tradizione e innovazione che ha caratterizzato il gruppo.