La musica sarda piange Gigi Camedda. Il musicista, compositore e storico componente dei Tazenda è morto nelle prime ore della giornata all'ospedale di Sassari, all'età di 66 anni. Da tempo era ricoverato nella struttura sanitaria, dove stava affrontando una grave malattia. Con la sua scomparsa se ne va uno degli artisti che più hanno contribuito a valorizzare la tradizione musicale della Sardegna, reinterpretandola attraverso sonorità moderne e contaminazioni con il rock e il pop. La notizia arriva a vent'anni dalla morte di Andrea Parodi, avvenuta nel 2006, un'altra perdita dolorosa per la storia della band.
La nascita dei Tazenda
Il nome di Gigi Camedda è indissolubilmente legato alla storia dei Tazenda, gruppo fondato nel 1988 insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli. Un progetto artistico nato con l'ambizione di unire le radici culturali sarde alle sonorità contemporanee, dando vita a uno stile riconoscibile e originale. Il successo su scala nazionale arrivò nel 1991, quando la formazione partecipò al Festival di Sanremo al fianco di Pierangelo Bertoli. Il brano presentato, Spunta la luna dal monte, conquistò il pubblico e contribuì a far conoscere ben oltre i confini regionali la lingua e le atmosfere musicali della Sardegna.
La passione per la musica fin da giovanissimo
Prima ancora di fondare i Tazenda, Camedda aveva coltivato la propria formazione musicale attraverso lo studio del pianoforte e delle tastiere. Particolarmente interessato alle possibilità offerte dalla tecnologia applicata alla musica, si era dedicato anche alla programmazione dei sintetizzatori. Un percorso che lo aveva portato a entrare nel Coro degli Angeli, esperienza condivisa proprio con Andrea Parodi e Gino Marielli. Un incontro artistico e umano che avrebbe successivamente gettato le basi per la nascita dei Tazenda. All'interno della band, Gigi aveva messo a disposizione la propria sensibilità musicale e le competenze da compositore e tastierista, contribuendo a costruire quel particolare equilibrio tra tradizione e innovazione che ha caratterizzato il gruppo.
Il suo impegno per la band
La scomparsa di Andrea Parodi, nel 2006, aveva rappresentato uno dei momenti più difficili nella storia dei Tazenda. Nonostante il dolore per la perdita di uno dei fondatori, Camedda aveva continuato a portare avanti il progetto insieme a Gino Marielli. Il suo impegno è stato fondamentale per preservare l'identità artistica della formazione e mantenere vivo un patrimonio musicale che ha rappresentato, e continua a rappresentare, un punto di riferimento per la Sardegna. Attraverso il lavoro con il gruppo, Camedda ha contribuito a mantenere un legame forte tra la musica contemporanea e le radici culturali della propria terra.
Il ricordo del sindaco di Sassari
Alla notizia della morte sono arrivati anche i primi messaggi di cordoglio dalle istituzioni. Tra questi, quello del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia: "Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni. Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop - scrive il primo cittadino in una nota -. Ma Sassari gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre saputo incarnare e diffondere il vero spirito di una città che non rinuncia alle proprie radici e ai propri simboli, a iniziare da quel centro storico in cui Gigi viveva e nella cui rinascita credeva fortemente"