Musica in lutto: è morto Andy Taylor, l'ex chitarrista dei Duran Duran | La band: "Ci mancherà ogni singolo giorno"
L'artista aveva 65 anni. Nel 2018 ricevette la diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio
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Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran, è morto all'età di 65 anni. Nel 2022, quando il gruppo stava per essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, l'artista aveva reso nota la sua battaglia contro un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio. Lascia la moglie Tracey e i figli Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.
Il ricordo dei Duran Duran
La scomparsa di Taylor è stata confermata dalla sua famiglia e dai compagni di band in una dichiarazione pubblicata sui social e sul sito dei Duran Duran. "Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nordest, con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che avremmo potuto diventare, ha infuso un fuoco indelebile e una grinta unica nella nostra musica. Il suo modo di suonare ha dato vita ai brani che ci hanno portato in giro per il mondo; inoltre, grazie a un umorismo asciutto - pari solo al suo approccio alla vita, meravigliosamente concreto e privo di sentimentalismi - ci ha aiutato a restare con i piedi per terra, conferendo alla band quel tocco di audacia che ha caratterizzato gli anni straordinari che sono seguiti. Ci mancherà ogni singolo giorno", ha dichiarato il gruppo.
L'annuncio della morte
Taylor è morto lunedì 23 novembre nella sua casa londinese, ma la notizia è stata resa nota solo ora dalla famiglia e dalla stessa band, simbolo della new wave degli anni Ottanta, in un comunicato. "Andy Taylor, amato marito, padre e nonno, è scomparso dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un cancro alla prostata. Aveva 65 anni. Andy si è spento serenamente nella sua casa, circondato dai suoi cari", si legge nella nota della famiglia. "Ha affrontato questi ultimi anni con grande coraggio e determinazione. Non ha mai smesso di lottare, fino all'ultimo istante, senza mai perdere il suo amore per la vita", ha dichiarato la moglie Tracey.
Chi era
Nato il 16 febbraio 1961 nel Nordest dell'Inghilterra, Taylor si unì ai Duran Duran a Birmingham nell'aprile del 1980, all'età di 19 anni. La sua chitarra ha caratterizzato i primi tre album del gruppo, dal 1981 al 1983. Il primo singolo, Planet Earth, raggiunse la 12esima posizione in classifica. Ma fu il loro terzo singolo, Girls on Film - accompagnato da un video audace che mostrava donne a seno nudo intente a lottare nel fango - a catapultare i Duran Duran verso la fama mondiale.
A metà degli anni Ottanta emersero dei dissidi all'interno della formazione. Taylor si dedicò quindi ad altri progetti, tra cui il gruppo The Power Station, avviando parallelamente anche una carriera da solista. Rientrato nel gruppo nel 2000, lo lasciò di nuovo nel 2006 a causa di divergenze. Alla fine del 2022, l'ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame, negli Stati Uniti, avrebbe dovuto segnare una reunion con Andy Taylor: durante la cerimonia di premiazione a Los Angeles, il cantante Simon Le Bon lesse una lettera in cui Taylor spiegava di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio.