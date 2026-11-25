La scomparsa di Taylor è stata confermata dalla sua famiglia e dai compagni di band in una dichiarazione pubblicata sui social e sul sito dei Duran Duran. "Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nordest, con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che avremmo potuto diventare, ha infuso un fuoco indelebile e una grinta unica nella nostra musica. Il suo modo di suonare ha dato vita ai brani che ci hanno portato in giro per il mondo; inoltre, grazie a un umorismo asciutto - pari solo al suo approccio alla vita, meravigliosamente concreto e privo di sentimentalismi - ci ha aiutato a restare con i piedi per terra, conferendo alla band quel tocco di audacia che ha caratterizzato gli anni straordinari che sono seguiti. Ci mancherà ogni singolo giorno", ha dichiarato il gruppo.