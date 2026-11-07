Addio al regista cileno premio Oscar Sebastian Lelio

In un'intervista con Clarín nel febbraio 2018, ha però chiarito la questione: "Sono nato in Argentina ma tecnicamente non sono argentino, sono cileno. Mio padre biologico è argentino ma sono cresciuto in Cile. Ho un rapporto con lui e con l'Argentina, un posto dove vado spesso, ma in senso stretto non sono argentino". Nel 2024, Lelio e altri cineasti hanno guidato una petizione contro i piani di Milei di tagliare i finanziamenti all'Incaa, l'istituto nazionale di cinema e arti audiovisuali argentino.