La portavoce di Paris ha contestato la risposta degli amministratori, accusandoli di non affrontare il problema sollevato dalla cantante. "Gli amministratori stanno ancora una volta cercando di distogliere l'attenzione dalla propria incompetenza", ha dichiarato. Secondo la rappresentante, Paris non avrebbe chiesto altro che un finanziamento parziale del trust, un'operazione che John Branca avrebbe avuto da tempo la possibilità e il dovere di realizzare. Dopo anni di rinvii, ha aggiunto la portavoce, la figlia di Michael Jackson sarebbe stata costretta a intervenire direttamente.