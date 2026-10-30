Francesco Pompilio, morto a 49 anni l'attore di "Buen Camino"

Dal teatro alle fiction televisive, passando per il cinema e persino una carriera da chef: Francesco Pompilio aveva coltivato interessi e percorsi professionali diversi, costruendo una carriera tra palcoscenico e schermo. L'attore, nato a Pescara nel 1977, è morto all'età di 49 anni. La notizia è stata diffusa dalla Fil5 Agency, che ne seguiva il percorso artistico. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.