La notizia della morte di Kimmarie Johnson ha riportato alla memoria una lunga serie di lutti che, nel corso degli anni, hanno coinvolto attori e protagonisti legati a Beverly Hills 90210. Tra gli appassionati è tornata così a circolare l'espressione "maledizione della serie", utilizzata per descrivere la successione di tragedie che ha interessato alcuni membri del cast. Una delle perdite più dolorose è stata quella di Luke Perry, interprete di Dylan McKay, morto nel marzo 2019 a 52 anni dopo un ictus. Il suo personaggio era diventato uno dei simboli assoluti della produzione e aveva contribuito in maniera determinante al successo internazionale dello show.