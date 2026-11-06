Le foto di Shannen Doherty ai tempi di "Beverly Hills 90210"
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Il mondo dello spettacolo americano piange Kimmarie Johnson, conosciuta per un ruolo nel cast di Beverly Hills 90210. L'attrice e modella è morta mercoledì 4 novembre, all'età di 50 anni, presso il Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles. La donna era stata ricoverata alcuni giorni prima in seguito a una grave emergenza cardiaca. Secondo le informazioni diffuse dalla famiglia, il decesso sarebbe stato provocato da un aneurisma cardiaco. A rendere pubblica la notizia è stata la nipote, Rhonda Scott, che ha condiviso la notizia della scomparsa. Johnson lascia il figlio Cameron Nino e una nipote. La sua morte torna ad alimentare la leggenda della maledizione della serie colpita da una lunga serie di lutti che, nel corso degli anni, hanno coinvolto gli attori del cast.
Negli ultimi anni l'attrice aveva scelto di mantenere un profilo più riservato, dedicando maggiori energie alla famiglia e alle proprie iniziative personali. Una decisione che l'aveva progressivamente allontanata dalla ribalta televisiva, senza però cancellare il ricordo delle sue esperienze nel mondo dello spettacolo.
Prima di approdare sul piccolo schermo, Kimmarie Johnson aveva iniziato il proprio percorso professionale nel settore della moda e dei concorsi di bellezza. Un passaggio importante era arrivato nel 1992, quando aveva conquistato il titolo di Miss Pennsylvania USA. Il successo ottenuto le aveva aperto nuove opportunità professionali e l'aveva spinta a trasferirsi a Los Angeles, città simbolo dell'industria cinematografica americana. Qui aveva proseguito il lavoro come modella, avvicinandosi contemporaneamente alla recitazione.
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Una delle apparizioni più ricordate di Kimmarie Johnson è quella in Beverly Hills 90210, la serie televisiva che ha segnato un'intera generazione. L'attrice aveva preso parte a un episodio dell'ottava stagione, trasmesso nel 1998, interpretando Judy nella puntata intitolata The Following Options. Un ruolo breve, ma legato a una produzione diventata un fenomeno internazionale e ancora oggi molto amata dagli appassionati delle serie televisive degli anni Novanta.
Nel suo percorso cinematografico aveva partecipato a Dude, Where's My Car?, commedia del 2000 con Ashton Kutcher e Seann William Scott. In questa pellicola interpretava una delle ragazze aliene che si presentano travestite con abiti sportivi, prendendo parte a una storia surreale diventata negli anni un titolo conosciuto della comicità americana.
Con la nascita del figlio Cameron Nino, Johnson aveva progressivamente ridotto gli impegni professionali, scegliendo di dedicare più tempo alla vita privata. La recitazione non era però l'unica forma di espressione della sua creatività. Nel 2011 aveva avviato SkinGlow by Kimmarie, un progetto imprenditoriale dedicato alla cura della pelle e ai prodotti di bellezza. La sua ultima apparizione televisiva conosciuta risale al 2017, nella serie Tucker's War. Da quel momento le sue attività si erano concentrate soprattutto sulla dimensione personale e familiare.
La notizia della morte di Kimmarie Johnson ha riportato alla memoria una lunga serie di lutti che, nel corso degli anni, hanno coinvolto attori e protagonisti legati a Beverly Hills 90210. Tra gli appassionati è tornata così a circolare l'espressione "maledizione della serie", utilizzata per descrivere la successione di tragedie che ha interessato alcuni membri del cast. Una delle perdite più dolorose è stata quella di Luke Perry, interprete di Dylan McKay, morto nel marzo 2019 a 52 anni dopo un ictus. Il suo personaggio era diventato uno dei simboli assoluti della produzione e aveva contribuito in maniera determinante al successo internazionale dello show.
Nel luglio 2024 è scomparsa anche Shannen Doherty, che nella serie aveva interpretato Brenda Walsh. L'attrice aveva raccontato pubblicamente per anni la propria battaglia contro il tumore, diventando un punto di riferimento per molte persone che affrontavano la malattia. A queste perdite si aggiungono altri lutti che hanno colpito il mondo della serie, alimentando nel tempo il sentimento di nostalgia e commozione tra i fan.