Addio a Michael Kearns, attore di "Beverly Hills, 90210" e attivista nella lotta all'Aids

Addio a Michael Kearns, attore di "Cheers" e "Beverly Hills, 90210", che è venuto a mancare all'età di 76 anni. Attivista della lotto contro l'Aids, è stato uno dei primi attori gay a dichiararsi pubblicamente. Kearns è morto lunedì 5 ottobre, come ha riferito la sua amica Karen Ocamb. La causa della morte non è stata immediatamente resa nota. Il regista Roland Palencia ha confermato la morte dell’attore sui social media, scrivendo che Kearns era deceduto dopo essersi sentito male e aver chiamato i paramedici domenica. Palencia ha riferito che l’attore era stato ricoverato al pronto soccorso più di cinque volte negli ultimi mesi.
Kearns aveva fatto coming out come gay a metà degli anni ’70, in un’epoca di estrema omofobia, per poi annunciare in diretta sulla NBC nel 1991 di essere sieropositivo, una settimana dopo la morte per AIDS dell’attore di "Midnight Express" Brad Davis, rischiando di compromettere la sua carriera. "Lo faccio per tutte le persone affette da HIV", spiegò. "L’HIV non è nulla di cui vergognarsi. Per me, tacere significherebbe provare vergogna o paura, in un certo senso".
Kearns avrebbe dovuto esibirsi domenica 11 ottobre (in occasione del National Coming Out Day) al Celebration Theatre di Los Angeles per riproporre alcuni brani tratti da "Jerker" insieme all’amico e collega Joe Gill.
Un post sulla pagina Facebook del teatro spiega: "Condividiamo il dolore della comunità per questa perdita e celebriamo l’incredibile impatto che ha avuto sulla nostra missione e sui movimenti per i diritti delle persone affette da HIV/AIDS e della comunità LGBTQ. Grazie, Michael, per tutto ciò che hai dato a questo mondo".