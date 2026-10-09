Addio a Michael Kearns, attore di "Beverly Hills, 90210" e attivista nella lotta all'Aids

Addio a Michael Kearns, attore di "Cheers" e "Beverly Hills, 90210", che è venuto a mancare all'età di 76 anni. Attivista della lotto contro l'Aids, è stato uno dei primi attori gay a dichiararsi pubblicamente. Kearns è morto lunedì 5 ottobre, come ha riferito la sua amica Karen Ocamb. La causa della morte non è stata immediatamente resa nota. Il regista Roland Palencia ha confermato la morte dell’attore sui social media, scrivendo che Kearns era deceduto dopo essersi sentito male e aver chiamato i paramedici domenica. Palencia ha riferito che l’attore era stato ricoverato al pronto soccorso più di cinque volte negli ultimi mesi.