Nato a Deventer, in Olanda, il 19 aprile 1950, Federico l'Olandese Volante - il cui soprannome fu coniato da Noel Coutisson, fondatore di Radio Monte Carlo - ha dedicato tutta la sua vita alla radio. Approdò a Radio Monte Carlo nel 1972, dove iniziò il programma col quale divenne noto come L'Olandese Volante: il "Federico Show". Nel '77 passò a Rai Radio 2, mentre nel '78 arrivò a Radio 105, dove rimase per dodici anni. Condusse poi il programma "Popcorn" su Canale 5 nel 1983. Successivamente, si trasferì a RTL 102.5, dove diede vita al celebre "The Flight", che condusse per sedici anni. Passò poi a R101, dal 2015 al 2024 a Radio Norba e, infine, nel 2025, a RadioFreccia con "50 anni a tutto rock".



Il cordoglio di Radio Monte Carlo "Radio Monte Carlo - si legge in un lungo post sulle sue pagine social - saluta con profondo affetto Federico l’Olandese Volante, voce indimenticabile e parte preziosa della propria storia. Proprio dai nostri microfoni, nei primi anni Settanta, iniziò il suo lungo viaggio nella radio italiana e nacque quel nome destinato a diventare celebre. Con il 'Federico Show', la sua energia e uno stile di conduzione nuovo e dinamico, contribuì a definire una stagione di grande creatività. Oggi ricordiamo un professionista che per oltre cinquant’anni ha accompagnato generazioni di ascoltatori, lasciando un segno autentico nel mondo della radio".