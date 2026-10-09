Aveva 76 anni

Lutto nel mondo della radio, è morto Federico l'Olandese Volante

Storico conduttore e produttore discografico, era una delle voci più iconiche del mezzo

09 Ott 2026 - 13:06
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Lutto nel mondo della radio: è morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs Van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli, in Puglia. Il cordoglio di Radio Monte Carlo.

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Una vita dedicata alla radio

 Nato a Deventer, in Olanda, il 19 aprile 1950, Federico l'Olandese Volante - il cui soprannome fu coniato da Noel Coutisson, fondatore di Radio Monte Carlo - ha dedicato tutta la sua vita alla radio. Approdò a Radio Monte Carlo nel 1972, dove iniziò il programma col quale divenne noto come L'Olandese Volante: il "Federico Show". Nel '77 passò a Rai Radio 2, mentre nel '78 arrivò a Radio 105, dove rimase per dodici anni. Condusse poi il programma "Popcorn" su Canale 5 nel 1983. Successivamente, si trasferì a RTL 102.5, dove diede vita al celebre "The Flight", che condusse per sedici anni. Passò poi a R101, dal 2015 al 2024 a Radio Norba e, infine, nel 2025, a RadioFreccia con "50 anni a tutto rock". 

Il cordoglio di Radio Monte Carlo "Radio Monte Carlo - si legge in un lungo post sulle sue pagine social - saluta con profondo affetto Federico l’Olandese Volante, voce indimenticabile e parte preziosa della propria storia. Proprio dai nostri microfoni, nei primi anni Settanta, iniziò il suo lungo viaggio nella radio italiana e nacque quel nome destinato a diventare celebre. Con il 'Federico Show', la sua energia e uno stile di conduzione nuovo e dinamico, contribuì a definire una stagione di grande creatività. Oggi ricordiamo un professionista che per oltre cinquant’anni ha accompagnato generazioni di ascoltatori, lasciando un segno autentico nel mondo della radio".

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