Lutto nel mondo della radio: è morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs Van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli, in Puglia. Il cordoglio di Radio Monte Carlo.
Una vita dedicata alla radio
Nato a Deventer, in Olanda, il 19 aprile 1950, Federico l'Olandese Volante - il cui soprannome fu coniato da Noel Coutisson, fondatore di Radio Monte Carlo - ha dedicato tutta la sua vita alla radio. Approdò a Radio Monte Carlo nel 1972, dove iniziò il programma col quale divenne noto come L'Olandese Volante: il "Federico Show". Nel '77 passò a Rai Radio 2, mentre nel '78 arrivò a Radio 105, dove rimase per dodici anni. Condusse poi il programma "Popcorn" su Canale 5 nel 1983. Successivamente, si trasferì a RTL 102.5, dove diede vita al celebre "The Flight", che condusse per sedici anni. Passò poi a R101, dal 2015 al 2024 a Radio Norba e, infine, nel 2025, a RadioFreccia con "50 anni a tutto rock".