Fortunatamente, oggi la situazione è molto diversa. Brian Austin Green ha recuperato la propria salute e vive insieme alla compagna Sharna Burgess e al loro figlio Zane, che ha quattro anni. L'attore è inoltre padre di Kassius Lijah Marcil-Green, 24 anni, avuto dalla precedente relazione con Vanessa Marcil, e di Noah, 14 anni, Bodhi, 12, e Journey, 10, nati dal rapporto con Megan Fox.