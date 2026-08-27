Un viaggio nella California di Baywatch e Beverly Hills
© Ente del Turismo | Beverly Hills
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L'attore ha spiegato di aver manifestato sintomi "simili a quelli di un ictus", arrivando a non riuscire più a leggere, scrivere, camminare o parlare normalmente
Brian Austin Green © Instagram
Per anni Brian Austin Green, 53 anni, ha dovuto affrontare una misteriosa condizione neurologica che ha avuto conseguenze profondissime sulla sua vita quotidiana. L'attore di Beverly Hills 90210 ha raccontato di aver manifestato sintomi "simili a quelli di un ictus", arrivando a non riuscire più a leggere, scrivere, camminare o parlare normalmente. A distanza di tempo, però, la diagnosi non è ancora stata definita con certezza. Il suo racconto offre anche l'occasione per ricordare alcuni dei membri del cast della celebre serie televisiva che negli anni sono scomparsi, tra cui Luke Perry e Shannen Doherty.
La vicenda di Brian Austin Green è iniziata durante il periodo del suo matrimonio con Megan Fox, durato dal 2010 al 2020. L'attore ha spiegato che i disturbi neurologici si sono protratti per anni e che, nonostante il tempo trascorso, i medici non sono mai riusciti a formulare una diagnosi definitiva.
Parlando della propria esperienza durante un podcast, Green ha descritto una sintomatologia assimilabile a quella di un ictus. Secondo quanto riferito dall'attore, nel suo caso sarebbero stati individuati anche fenomeni di infiammazione interna, che potrebbero essere stati collegati all'alimentazione e, secondo l'ipotesi dei medici, anche allo stress emotivo e alla difficoltà nel gestirlo.
La malattia ha avuto un impatto enorme sulle capacità che Green dava per scontate. "Non riuscivo più a leggere, né a scrivere. Ho avuto la sensazione che la persona che ero prima fosse praticamente scomparsa. Il mio cervello e il mio corpo erano completamente disconnessi".
Il recupero non è stato quindi rapido. Green ha spiegato di aver impiegato circa quattro anni e mezzo per tornare progressivamente alla normalità, dovendo persino ricominciare da zero con alcune funzioni fondamentali. Tra queste c'erano il camminare e il parlare, oltre a numerose altre attività quotidiane che aveva dovuto imparare nuovamente a svolgere.
Fortunatamente, oggi la situazione è molto diversa. Brian Austin Green ha recuperato la propria salute e vive insieme alla compagna Sharna Burgess e al loro figlio Zane, che ha quattro anni. L'attore è inoltre padre di Kassius Lijah Marcil-Green, 24 anni, avuto dalla precedente relazione con Vanessa Marcil, e di Noah, 14 anni, Bodhi, 12, e Journey, 10, nati dal rapporto con Megan Fox.
Il racconto di Green riporta inevitabilmente alla memoria gli anni di Beverly Hills 90210 e gli attori della serie che non ci sono più. Uno dei lutti più dolorosi per il cast e per il pubblico è stato quello di Luke Perry, interprete dell'amatissimo Dylan McKay.
Perry è morto il 4 marzo 2019, a 52 anni, dopo essere stato colpito da un grave ictus. La sua scomparsa provocò grande commozione a Hollywood e tra gli ex colleghi di 90210. Anche Shannen Doherty, sua storica collega e interprete di Brenda Walsh, espresse pubblicamente il proprio dolore per la perdita dell'amico. "Sto facendo fatica ad affrontare questa perdita e sto trovando difficile anche mettere ordine nei miei pensieri. In questo momento è impossibile elaborare quello che è successo", dichiarò.
Cinque anni dopo la scomparsa di Perry, anche Shannen Doherty è morta. L'attrice, che nella serie interpretava Brenda Walsh, è deceduta il 13 luglio 2024, a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno.
Doherty aveva continuato per anni a parlare pubblicamente della propria malattia e della sua lotta contro il tumore. Dopo la sua morte, Jennie Garth, che con lei aveva condiviso gli anni di Beverly Hills 90210, le dedicò un messaggio ricordandone il carattere, la determinazione e la generosità. Garth sottolineò anche come il rapporto tra le due fosse stato molto più profondo e sincero di quanto potesse far pensare la rivalità tra i loro personaggi sullo schermo.
Tra gli altri interpreti della serie scomparsi negli ultimi anni c'è Joe E. Tata, conosciuto soprattutto per il ruolo di Nat Bussichio, il proprietario del Peach Pit. L'attore aveva ricevuto una diagnosi di Alzheimer nel 2018 ed è morto nel 2022, all'età di 85 anni.
La sua presenza nella serie era diventata una costante, soprattutto per i protagonisti maschili. Ian Ziering, interprete di Steve Sanders, lo ricordò come una figura importante per il cast e come una persona capace di far apprezzare ancora di più l'esperienza vissuta sul set di 90210.
Un'altra perdita ha riguardato Denise Dowse, interprete della vicepreside Yvonne Teasley alla West Beverly High. L'attrice è entrata in coma nell'agosto 2022 dopo aver contratto una meningite ed è morta poco dopo, a 64 anni. Ian Ziering ricordò anche lei con particolare affetto, citando le numerose scene condivise nella serie. L'attore sottolineò il talento di Dowse e ricordò con particolare simpatia i momenti dietro le quinte legati alle scene in cui la severa vicepreside doveva richiamare all'ordine il suo personaggio, Steve Sanders. "La ricorderò sempre con il massimo rispetto per il suo talento. Era una persona fantastica".
Nel cast di Beverly Hills 90210 figurava anche David Gail, che interpretò Stuart Carson, interesse sentimentale di Brenda Walsh durante la quarta stagione. L'attore aveva inoltre avuto una breve apparizione nella prima stagione nel ruolo di un fattorino d'albergo. Dopo l'esperienza nella serie, Gail aveva continuato a lavorare in televisione. È morto il 16 gennaio 2024, a 58 anni, dopo un arresto cardiaco.
Nel settembre dello stesso anno è morto anche Brian Turk, che aveva interpretato Tiny in due episodi di 90210. L'attore, conosciuto soprattutto per i ruoli in Buffy l'ammazzavampiri e Carnivàle, è morto il 13 settembre 2019, a 49 anni, dopo un arresto cardiaco provocato dalla sepsi. Turk ha lasciato la moglie e cinque figli.
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