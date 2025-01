"Ho bisogno di una pausa. Devo ritirarmi dal ruolo di frontman", precisa l'artista: "coscientemente e a malincuore mi trovo a dover fare questa scelta che mai avrei pensato di dover prendere. Tutto mi costa davvero tanto e non so se mai troverò un termine per definirlo. Vi dico subito che non c'è una frattura. E di certo non litigheremo ora. Il 'problema' sono io. Gli ultimi due anni di tour sono stati per me di una fatica strana, profonda, scoraggiante, incontrollabile, ingiustificata e grazie all'intuizione di un genio la ragione sta diventando sempre più chiara".