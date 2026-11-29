Mike Love, cantante e cofondatore del gruppo statunitense The Beach Boys, è morto a 85 anni. Lo hanno annunciato i media americani. La sua addetta stampa, Katie Altman, ha confermato l'indiscrezione a diverse testate affermando: "Con grande rispetto, vi comunico che Mike Love è morto, circondato dalla sua famiglia. Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per l'ispirazione che ha dato a generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava nell'esibirsi per i suoi amati fan". Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa del decesso della star della musica pop-rock degli anni '60. La Nbc ha riferito che i paramedici sono intervenuti a Malibu intorno alle 17 per un'emergenza medica che si ritiene fosse collegata a Love. Lascia la quinta moglie Jacqueline e nove figli.