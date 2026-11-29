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Mike Love, cantante e cofondatore del gruppo statunitense The Beach Boys, è morto a 85 anni. Lo hanno annunciato i media americani. La sua addetta stampa, Katie Altman, ha confermato l'indiscrezione a diverse testate affermando: "Con grande rispetto, vi comunico che Mike Love è morto, circondato dalla sua famiglia. Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per l'ispirazione che ha dato a generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava nell'esibirsi per i suoi amati fan". Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa del decesso della star della musica pop-rock degli anni '60. La Nbc ha riferito che i paramedici sono intervenuti a Malibu intorno alle 17 per un'emergenza medica che si ritiene fosse collegata a Love. Lascia la quinta moglie Jacqueline e nove figli.
Negli ultimi mesi, varie date del tour erano state cancellate con la motivazione che Love avesse bisogno di "ricaricarsi". Il suo ultimo concerto con i Beach Boys si è tenuto il 10 ottobre al Ryman Auditorium di Nashville. In un'e-mail al New York Times Love aveva scritto: "Sto dedicando tutte le mie energie alla riabilitazione per poter tornare alla musica e ai migliori fan del mondo". All'inizio dell'anno Love era apparso, invece, in pubblico in diverse occasioni. A maggio si era presentato con altri due membri fondatori del gruppo, Al Jardine e Bruce Johnston, a una festa della Capitol Records per celebrare il 60/o anniversario di "Pet Sounds", e aveva rilasciato diverse interviste. A febbraio, inoltre, aveva tenuto un discorso al Grammy Museum per parlare di un nuovo cofanetto incentrato sull'album "Beach Boys Love You".
Con la sua scomparsa se ne va l'ultimo membro della famiglia Wilson-Love che nel 1961 aveva dato vita ai Beach Boys (dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, Carl Wilson nel 1998 e Brian Wilson nel 2025), lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria a cinque.
Mike Love era nato il 15 marzo 1941 nel quartiere di Baldwin Hills a Los Angeles; sua madre era la sorella di Murry Wilson, padre dei suoi futuri compagni dei Beach Boys. Cresciuto a Hawthorne, insieme ai cugini Brian, Dennis e Carl Wilson e all'amico del liceo Al Jardine, formò il gruppo nel 1962, anno in cui la band firmò un contratto con la Capitol Records.
I The Beach Boys raggiunsero la fama con canzoni spensierate dedicate al surf, alle auto e alle ragazze. Il suo contributo musicale venne riconosciuto con l'inserimento nella songwriters Hall of fame nel 2025. I The Beach Boys tra il 1963 e il 1966 ebbero più di una dozzina di brani nella top 20 e raggiunsero la vetta delle classifiche con I get around, Help me, Rhonda e Good vibrations. Le vendite mondiali dei loro dischi superarono i 100 milioni di copie.
Con Brian Wilson ha scritto alcuni dei maggiori successi iniziali del gruppo entrati in top ten, tra cui "Surfin' Safari", "Be True to Your School", "Shut Down", "California Girls", "When I Grow Up (To Be a Man)", "Dance, Dance, Dance", "Fun, Fun, Fun", "All Summer Long", "The Warmth of the Sun", "Wouldn't It Be Nice" e i brani che hanno raggiunto la vetta delle classifiche "I Get Around", "Help Me, Ronda" e "Good Vibrations". L'album del 1966 "Pet Sounds", scritto principalmente da Wilson e dal paroliere Tony Asher con il contributo di Love in due brani, avrebbe poi segnato la rottura con il sound iniziale dei Beach Boys.
Nel corso degli anni Love ha intentato diverse cause legali contro suo cugino, Brian Wilson. Nel 1993 fece causa a Brian Wilson e ottenne il riconoscimento come autore di oltre 30 canzoni dei Beach Boys, oltre a 2 milioni di dollari di diritti d'autore arretrati.
Negli oltre cinquant'anni di storia della band, mentre Brian Wilson lottava contro la tossicodipendenza e le crisi di salute mentale che lo allontanavano dal palco e riducevano il suo contributo come autore, il ruolo di Love all'interno del gruppo è cresciuto, fino a quando ne ha preso il controllo, diventandone il cantante principale negli anni successivi e firmando come coautore di tutte le canzoni dell'LP "Wild Honey", pubblicato alla fine del 1967, tra cui la hit da top 20 "Darlin'".
Love scrisse anche "Do It Again" del 1968, l'ultimo singolo della band a entrare nella top 20 per due decenni. Nel 1988 arrivò un nuovo successo con "Kokomo", scritto da Love insieme a John Phillips, Scott McKenzie e Terry Melcher e inserito nella colonna sonora del film "Cocktail" con Tom Cruise. Nel 1998, dopo la morte di Dennis e Carl Wilson e con Brian Wilson impegnato nella carriera solista, Love ottenne i diritti esclusivi per esibirsi in tour con il nome dei Beach Boys dalla Brother Records, la società che gestiva il gruppo; poi intentò una causa contro Jardine per impedirgli di utilizzare il nome del gruppo nella pubblicità dei tour.
La band rimase in gran parte inattiva dal vivo fino al 2012, quando Love e Bruce Johnston, membro storico del gruppo sia in tour che in studio, si riunirono con Brian Wilson, Jardine e David Marks, che aveva brevemente sostituito Jardine nella formazione degli anni '60, per un album e un tour in occasione del 50/o anniversario. Le tensioni interne alla band si riaccesero dopo che Love riprese i tour con la sua formazione, subito dopo una serie di date di reunion sold-out.
Nel 1988 Mike Love è entrato a far parte della Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Beach Boys, lasciando il segno con un discorso controverso, in cui ha attaccato anche Mick Jagger e Paul McCartney. Nel 2016 ha pubblicato l'autobiografia "Good Vibrations: My Life as a Beach Boys", che ha suscitato recensioni contrastanti: alcuni lettori si sono schierati dalla parte di Brian Wilson e degli altri membri nelle dispute raccontate nel libro, mentre altri hanno espresso ammirazione per la sincerità di Love e per il suo ruolo di leader che ha mantenuto la band attiva quando la maggior parte dei membri era meno motivata o meno interessata agli aspetti commerciali legati alla gestione dei Beach Boys.
La disputa legale più nota risale al 2005 per l'uscita del sesto album del solista Wilson intitolato Brian Wilson Presents Smile. In quell'occasione Love citò in giudizio lo zio sostenendo che la registrazione e pubblicazioni dei brani legati al progetto Smile avesse causato danni d'immagine ai Beach Boys per milioni di dollari. L'inchiesta venne archiviata da un giudice federale che stabilì che, al momento dell'uscita dell'album, tra i due non esistesse più da anni una partnership musicale.