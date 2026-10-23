Morto Tom Skerritt, l'istruttore di volo in "Top Gun"

Skerritt ha ricevuto due candidature agli Emmy, entrambe per La famiglia Brock, vincendo il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 1993. Tra gli altri ruoli di spicco della sua carriera, si ricordano quello del marito paziente di Shirley MacLaine in Due vite, una svolta, quello del marito di Sally Field in Fiori d'acciaio e quello di un opportunista senza scrupoli che ostacola il tentativo del personaggio di Jodie Foster di comunicare con forme di vita extraterrestri nel film Contact. "Una volta uno scrittore mi ha descritto come un caratterista intrappolato nel corpo di un protagonista; la cosa mi è sempre piaciuta. È un bel complimento. Sono riuscito a muovermi con disinvoltura sia in televisione che nel cinema", disse al Seattle Post-Intelligencer nel 1997.