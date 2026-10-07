Lutto nella musica

Addio a Freddie Jackson, la voce romantica dell'R&B anni '80: "ci ha regalato la colonna sonora delle nostre storie d'amore"

Il cantante aveva 70 anni. Dieci singoli al numero uno nelle classifiche R&B americane e due hit pop, "Rock Me Tonight" e "You Are My Lady"

07 Ott 2026 - 16:42
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Freddie Jackson © Facebook

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È morto a 70 anni Freddie Jackson, il cantante statunitense che negli anni '80 ha portato l'R&B più romantico e sensuale a un pubblico enorme. Ad annunciarlo è stata la famiglia, con un messaggio pubblicato sui social: "Freddie era più di una voce leggendaria. Era un'anima gentile e generosa, che amava i suoi fan, la sua famiglia, i suoi amici e la sua musica con tutto se stesso. Per decenni ci ha regalato le canzoni che sono diventate la colonna sonora delle nostre storie d'amore". Le cause del decesso non sono state rese note. Nel 2024 l'artista aveva rivelato di convivere con una malattia renale.

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Freddie Jackson, da Harlem al gospel

 Nato nel 1956, Jackson era cresciuto ad Harlem, a New York, cresciuto da una madre single. Le sue radici musicali affondavano nel gospel: i primi passi li aveva mossi cantando nel coro di una chiesa battista del quartiere. Era lui stesso a rivendicare l'autenticità di quel percorso: "Il mio non è un soul imparato in una scuola di canto o copiando i dischi. Il soul io lo vivo". Dopo gli inizi nella scena musicale newyorkese si era trasferito a Los Angeles, dove era diventato la voce dei Mystic Merlin, gruppo soul da pista da ballo con cui aveva inciso l'album "Full Moon". Poi la gavetta come corista per Melba Moore, prima del contratto da solista.

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Il successo di "Rock Me Tonight" e "You Are My Lady"

 La svolta arriva nel 1985 con l'album d'esordio "Rock Me Tonight", disco di platino ed entrato nella Top 10 americana. Dentro ci sono i due brani che lo portano oltre i confini dell'R&B, fino alla Top 20 della classifica pop: "Rock Me Tonight (For Old Times Sake)" e "You Are My Lady", quest'ultimo valso anche due nomination ai Grammy. Anche il secondo album, "Just Like the First Time", conquista il platino e piazza quattro brani al vertice delle classifiche R&B, tra cui il duetto con Melba Moore "A Little Bit More". In tutto, Jackson ha collezionato dieci singoli al numero uno e quattro album consecutivi in vetta alle classifiche R&B statunitensi. I suoi modelli dichiarati erano Marvin Gaye, Sam Cooke e Al Green, artisti capaci di conquistare il pubblico pop senza tradire le proprie radici.

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L'immagine da "lover man" e gli ultimi anni

 Le sue ballate sensuali gli avevano cucito addosso l'immagine del seduttore, un'etichetta che però lui non ha mai voluto cavalcare fino in fondo: "Sono fortunato che tante donne abbiano amato i miei dischi, ma non ho mai detto alla mia casa discografica di voler fare l'idolo delle donne. Non voglio stereotipare me stesso e la mia musica".

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Jackson ha continuato a dominare le classifiche R&B fino al 1991. Poi l'evoluzione del genere e l'esplosione dell'hip-hop hanno reso il suo stile meno di moda. Ma la sua voce non è mai sparita dalle radio: in carriera ha pubblicato 15 album in studio, restando fedele fino all'ultimo a quel soul romantico che lo aveva reso unico.

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