È morto a 70 anni Freddie Jackson, il cantante statunitense che negli anni '80 ha portato l'R&B più romantico e sensuale a un pubblico enorme. Ad annunciarlo è stata la famiglia, con un messaggio pubblicato sui social: "Freddie era più di una voce leggendaria. Era un'anima gentile e generosa, che amava i suoi fan, la sua famiglia, i suoi amici e la sua musica con tutto se stesso. Per decenni ci ha regalato le canzoni che sono diventate la colonna sonora delle nostre storie d'amore". Le cause del decesso non sono state rese note. Nel 2024 l'artista aveva rivelato di convivere con una malattia renale.