Morto Tim Curry, la star di "It" e "The Rocky Horror Picture Show"

Addio a Tim Curry, star di "The Rocky Horror Picture Show"
© IPA
© IPA
Addio a Tim Curry. Il leggendario attore britannico, entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frank-N-Furter nel cult mondiale "The Rocky Horror Picture Show" e Pennywise nella miniserie televisiva "It", è morto all'età di 80 anni nella serata del 25 agosto nella sua casa a Los Angeles, negli Stati Uniti. Lo rende noto sito TMZ, che cita fonte vicino all'attore. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute, in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012.
Il debutto a Hollywood è stato alla fine degli anni '60, ma è stato solo con il musical The Rocky Horror Picture Show che l'attore ha ottenuto la consacrazione a livello internazionale. Curry ha interpretato anche il terrificante clown Pennywise nell'adattamento del 1990 di It di Stephen King e in seguito Mr. Hector in "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York". Recitò in tantissimi altri film, tra i quali "Signori, il delitto è servito", "Caccia a Ottobre Rosso", "I tre moschettieri" e "Legend". Tra i suoi successi si annovera il ruolo di Re Artu' nella versione di Broadway del musical dei Monty Python Spamalot.
© IPA
© IPA