Morto Tim Curry, la star di "It" e "The Rocky Horror Picture Show"

Il debutto a Hollywood è stato alla fine degli anni '60, ma è stato solo con il musical The Rocky Horror Picture Show che l'attore ha ottenuto la consacrazione a livello internazionale. Curry ha interpretato anche il terrificante clown Pennywise nell'adattamento del 1990 di It di Stephen King e in seguito Mr. Hector in "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York". Recitò in tantissimi altri film, tra i quali "Signori, il delitto è servito", "Caccia a Ottobre Rosso", "I tre moschettieri" e "Legend". Tra i suoi successi si annovera il ruolo di Re Artu' nella versione di Broadway del musical dei Monty Python Spamalot.