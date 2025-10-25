"The Rocky Horror Picture Show" torna al cinema per festeggiare i 50 anni

Linus O'Brien, figlio di Richard e autore del nuovo documentario "Strange Journey: The Story of Rocky Horror", ha raccontato: "Alcuni anni fa mi sono imbattuto nella canzone I'm Going Home, uno dei momenti salienti del film. Mentre scorrevo i commenti sono stato sopraffatto dall'emozione. Rocky Horror aveva sempre fatto parte della mia vita e conoscevo bene il suo impatto sociale, ma quella è stata la prima volta in cui ho davvero compreso l'enormità della sua influenza sulle vite delle singole persone". Spiegando poi: Ho capito quanto questa storia fosse significativa e complessa: l'ascesa, la caduta e la rinascita di the Rocky Horror. E purtroppo ho constatato che in questo clima politico Rocky Horror è più attuale che mai".