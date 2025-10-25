"The Rocky Horror Picture Show" torna al cinema per festeggiare i 50 anni

Il culto senza tempo con Tim Curry e Susan Sarandon in versione restaurata 4K dalla Cineteca di Bologna. Il figlio di Richard O'Brien: "In questo clima politico è più attuale che mai"
In occasione dei 50 anni dall'uscita, il film cult "The Rocky Horror Picture Show" torna nelle sale italiane dal 27 ottobre in versione restaurata 4K grazie al progetto "Il Cinema Ritrovato. Al Cinema della Cineteca di Bologna". Diretto nel 1975 da Jim Sharman e tratto dal musical di Richard O'Brien (che nel film interpreta il ruolo di Riff Raff), rimane intramontabile, con schiere di seguaci che tuttora frequentano mascherati le proiezioni in giro per il mondo.
Inno irriverente ai piaceri sessuali, è uno spettacolo d'arte varia che tiene insieme alieni travestiti e case infestate, tutto sorretto da una poderosa colonna sonora kitsch-rock. Nella pellicola spicca una memorabile Susan Sarandon che scatenava i sensi d'una tremebonda sposina americana. In una notte buia e tempestosa una coppia di ingenui fidanzatini con l'auto in panne finisce nel castello del bizzarro scienziato Dr. Frank-N-Furter, interpretato da Tim Curry. È l'inizio di un viaggio tra musica, sesso e follia che sovverte ogni regola con ironia e travolgente libertà.
Linus O'Brien, figlio di Richard e autore del nuovo documentario "Strange Journey: The Story of Rocky Horror", ha raccontato: "Alcuni anni fa mi sono imbattuto nella canzone I'm Going Home, uno dei momenti salienti del film. Mentre scorrevo i commenti sono stato sopraffatto dall'emozione. Rocky Horror aveva sempre fatto parte della mia vita e conoscevo bene il suo impatto sociale, ma quella è stata la prima volta in cui ho davvero compreso l'enormità della sua influenza sulle vite delle singole persone". Spiegando poi: Ho capito quanto questa storia fosse significativa e complessa: l'ascesa, la caduta e la rinascita di the Rocky Horror. E purtroppo ho constatato che in questo clima politico Rocky Horror è più attuale che mai".