Cronaca
volo di una decina di metri

Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna

La vettura è finita in un torrente dopo essere uscita fuori strada lungo la provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra

30 Nov 2025 - 14:16
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti domenica mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Per cause in fase di accertamento la vettura nell'affrontare una curva all'ingresso del ponticello è finita fuori strada, facendo un volo di una decina di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il 118, i cui medici hanno solo potuto costatare la morte dei tre uomini.

