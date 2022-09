Sardegna, a Buddusò scoperto un potenziale giacimento di terre rare

La scoperta

- "I graniti di Buddusò sono composti per l'80-85% di, materie utilizzate per il comparto ceramico e del vetro. Contengono anche elevate percentuali (fino al 15%) di, un minerale magmatico che si caratterizza per essere ricco di(Lantanio, Cerio, Praseodimio, Samario e Neodimio)" spiega il dottorando Unife Antonello Aquiliano. Quelle citate fanno parte dei 17 elementi chimici più ambiti e ricercati nel mondo, le loro proprietà magnetiche sono fondamentali in campo industriale e nel mercato elettronico, il cui sviluppo è indissolubilmente legato a essi. "Questi graniti si distinguono da altri per concentrazioni utili di, elementi importanti per la produzione dicome ad esempio" conclude poi il dottor Aquiliano.

Cosa sono le terre rare

difficoltà

costi

processo estrattivo

- Il nome può trarre in inganno, nonostante queste materie vengano definite "rare" sono in realtà molto presenti in natura. Il nome è dovuto allae aidel, non è inoltre facile trovarle in alte concentrazioni all'interno di un giacimento.

Giacimenti in Europa e nel mondo

Cina è l’esportatore importante al mondo

- Le terre rare sono molto ambite dalle grandi potenze mondiali, attualmente è la, con una produzione annua di circa 130mila tonnellate (dati del 2019) e detenendo circa il 37% delle riserve mondiali. Seguono gli Stati Uniti con il 12%, il Myanmar (10,5%) e l’Australia (10%). In Europa sono presenti riserve a Nikula, in Finlandia e in Estremadura, a 280 chilometri a sudovest di Madrid si trova la miniera di San José Valdeflorez.