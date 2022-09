Sos anidride carbonica, dopo l'acqua frizzante anche la produzione di birra si ferma

Le problematiche che si stanno avvertendo nel comparto della birra

hanno una maggiore incidenza nelle preparazioni industriali rispetto a quelle artigianali più piccole.

Queste ultime, infatti, tendono a impiegare per lo più le bollicine derivanti dal naturale processo di fermentazione. Mentre dalla grande industria spiegano che si fa ricorso all'anidride carbonica anche per togliere l’ossigeno all’interno della bottiglia

A causare questa mancanza è l’aumento dei prezzi dell’energia e le difficoltà legate al trasporto:

un problema generalizzato in tutta Europa, se è vero che anche la storica Delirium Tremens belga è in procinto di fermare l’attività dopo 100 anni, come la danese Carlsberg che minaccia la chiusura degli stabilimenti in Polonia.

Per ora lo stop della Menabrea a Biella dovrebbe essere temporaneo

: "Oggi va così - commentano i vertici a La Repubblica - ma domani contiamo di potere ripartire"