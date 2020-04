Sara Cunial ex M5s multata: "Mi sto muovendo per lavoro" | Ma la sua auto puntava verso Ostia

Controllata e sanzionata dalla polizia locale di Roma la deputata Sara Cunial. Ex M5s, ora al Gruppo Misto, è stata fermata dai vigili mentre era in auto nei pressi di Ostia, durante i controlli sul rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus. Avrebbe dichiarato di essere in zona per lavoro, qualificandosi come parlamentare. Una spiegazione non ritenuta valida dagli agenti che l'hanno multata.