Coronavirus, postano sui social la gita in montagna: multati

Hanno passato la notte in tenda sulla Bisalta, una montagna sopra Cuneo, e hanno postato la foto su Instagram. Questa bravata è costata una multa salata a due ventenni di Peveragno (Cuneo) che si sono accampati vicino a un osservatorio astronomico tra giovedì e venerdì, violando le disposizioni anti-coronavirus. I due giovani hanno anche acceso un fuoco, vietato per la massima pericolosità di incendi boschivi nella zona.