Italiana morta a Mykonos, fermati i due conducenti delle auto coinvolte nell'incidente

Sara Ceccantini lascia il compagno Luca e la figlia di 3 anni e mezzo. In queste ore hanno raggiunto Mykonos la sorella e la suocera, mentre il compagno Luca Bugialli è rimasto ad Arezzo con la bambina. In queste ore è stata avviata anche una raccolta fondi per sostenere la piccola, la sua istruzione, il suo futuro. Raccolta che in pochissimo tempo ha superato i 30mila euro. L'iniziativa è stata promossa da un testimone di nozze: nella presentazione della sottoscrizione viene ricordato il dolore lasciato dalla scomparsa improvvisa di Sara e la volontà di garantire alla bambina un futuro il più possibile sereno e sicuro.