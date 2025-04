Sara Campanella, l'arcivescovo di Palermo ai funerali: "L'amore non uccide"

"L'amore non uccide": sono le parole dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nell'omelia ai funerali di Sara Campanella a Misilmeri. "Nel corpo trafitto di Sara è racchiuso il dolore e la violenza del mondo, soprattutto sulle donne. In questo mondo sempre più segnato da violenta brutalità e lacerato da conflitti, assistiamo alla barbarie di corpi abusati, mutilati, eliminati, ricacciati e rinchiusi in luoghi di tortura - ha continuato Lorefice - Ma la violenza, ogni forma di violenza, per qualsiasi motivo si scateni, è sempre un fallimento che riguarda tutti".