Santanchè, pm Milano: condannare a 3 anni l'ex compagno del ministro

Tre anni di carcere e la confisca di quasi 393mila euro: è la richiesta di condanna avanzata dal pm di Milano Paolo Filippini nei confronti di Giovanni Canio Mazzaro, ex compagno del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

L'uomo è imputato per sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi. La vicenda al centro del processo riguarda la vendita dello yacht "Unica", avvenuta ad aprile 2019 e per la quale è stata archiviata la posizione della senatrice di Fratelli d'Italia. Per la difesa, invece, mancano le prove e quindi è stata chiesta l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".