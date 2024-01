Sanremo, turista gioca 3 euro alle slot machine del casinò e ne vince 217mila

L'uomo, che ha circa 60 anni e abita nell'hinterland milanese, era in vacanza in Liguria per Capodanno assieme alla moglie

La vincita è avvenuta la sera di Capodanno: poco dopo le 23 l'uomo, di circa 60 anni, ha azionato la leva di una delle vecchie slot a rulli e ha vinto il jackpot. Per la casa da gioco sanremese è la vincita più alta dal 2019 : felicissimo, il fortunato cliente ha offerto da bere ai dipendenti del casinò.

Tgcom24

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'uomo era assieme alla moglie: i due erano in vacanza per il Capodanno a Sanremo, dove hanno una casa che frequentano durante l'estate e per le vacanze invernali. E il primo gennaio, prima di rientrare nel Milanese, hanno tentato la fortuna al casinò. E dopo qualche piccola giocata, hanno vinto l'impensabile. Secondo quanto riferito dai dipendenti, l'uomo è rimasto incredulo: "Ma è proprio la mia vincita? Sono io? Ho sempre e solo vinto piccole somme", avrebbe detto subito dopo aver sbancato il jackpot.

La vincita, particolarmente elevata, secondo il casinò viene effettuata ogni quattro o cinque anni: l'ultima di questa portata risale al 2019. Ma il Capodanno 2024 per i giocatori della casa sanremese è stato particolarmente fortunato: in una sola serata sono stati vinti 10 jackpot per un totale di 230mila euro, finiti però quasi tutti nelle tasche del turista milanese con i suoi 217mila euro vinti alle slot.