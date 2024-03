Sanremo 2024, quasi 4 milioni di preferenze non registrate di un unico gestore telefonico

A "Striscia la Notizia" la risposta della tv di Stato al Codacons è un link al proprio sito in cui non si trovano però soltanto le percentuali

"Striscia la Notizia" torna a parlare del caos televoto alla finale di Sanremo 2024 dove a trionfare è stata Angelina Mango ai danni di Geolier. Il rapper napoletano aveva raccolto il 60% delle preferenze del pubblico a casa, contro il 16,1% dell'artista lucana, che nella classifica finale l'ha spuntata con il 40,3% a fronte del 25,2% complessivo di Geolier. Nel corso della serata sono però emerse anomalie nel televoto: anche alcuni artisti in gara hanno segnalato problemi tecnici.

A tornare sulla vicenda è l'inviato del Tg satirico che riferisce che i voti non registrati, secondo una fonte, sarebbero quasi 4 milioni, e si tratta di quelli trasmessi da un unico operatore telefonico. Un numero, quindi, destinato a crescere quando anche gli altri gestori comunicheranno i loro dati. I voti validi, ricorda l'inviato, sarebbero in tutto 1 milione e mezzo circa. Sul caso si è esposto anche il Codacons che ha chiesto spiegazioni alla tv di Stato che in risposta, ha fornito un link al proprio sito in cui non si trovano però pubblicati i numeri dei voti, ma soltanto le percentuali.