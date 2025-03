Sanità, Schillaci: "Carenza di infermieri principale criticità da risolvere"

"Il bisogno di assistenza infermieristica cresce in maniera considerevole. Nella sanità del terzo Millennio che stiamo costruendo, l'infermiere sarà sempre più chiamato, in collaborazione con un team multidisciplinare, a svolgere un lavoro di collante con l'ospedale e a svolgere un ruolo essenziale anche in ambito extra ospedaliero. In questo scenario, la carenza di personale infermieristico rappresenta certamente la principale criticità da risolvere". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo discorso al congresso di Rimini della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. "Non ci sono soluzioni facili e immediate a tante criticità che in parte abbiamo ereditato. Va detto con grande chiarezza - ha sottolineato Schillaci - che in un contesto di risorse limitate, è stato necessario fare delle scelte. Noi abbiamo scelto di puntare sul personale sanitario e di dare grande attenzione proprio agli infermieri".