Sanità, Schillaci: depenalizzare gli errori dei medici se non c'è dolo

Orazio Schillaci, ministro della Sanità, annuncia e difende la depenalizzazione degli errori medici, ad esclusione del dolo.

Lo fa, dice, per limitare la cosiddetta medicina difensiva: si prescrivono molti esami perché in caso di denuncia si può dimostrare di avere fatto tutto il possibile. "Dai dati che abbiamo gran parte delle cause giudiziarie contro i medici finiscono in un nulla di fatto, nell'assoluzione. Per questo va depenalizzato il reato", precisa.