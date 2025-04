Sanità, Regioni al governo: "Definire insieme i criteri sulle liste di attesa"

Le Regioni hanno chiesto al governo di definire insieme i criteri con cui l'esecutivo può esercitare il potere sostitutivo, qualora gli enti risultino inadempienti nello smaltimento delle liste d'attesa. Nella lettera inviata dagli enti al ministero della Salute si sottolinea la necessità di avere indicazioni più puntuali per le procedure previste dallo schema di decreto. Almeno in questa fase, sostengono fonti delle Regioni, non c'è un braccio di ferro politico quanto piuttosto l'intento di trovare "una mediazione" visto che si tratta di definire la questione "sul piano tecnico". Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha commentato la questione spiegando che "non c'è nessun litigio, anzi c'è la massima collaborazione".