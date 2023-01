Sanità, le Regioni al governo: il sistema nazionale è a rischio crac

Le Regioni lanciano l'allarme sulla Sanità, a rischio crac finanziario.

A scrivere una lettera in merito è Raffaele Donini, assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna e coordinatore della commissione Salute delle Regioni. Così si rivolge ai ministri Orazio Schillaci e Giancarlo Giorgetti: "E' necessario e indifferibile programmare rapidamente un intervento straordinario e strategico, non di natura meramente emergenziale, in grado di proporre delle soluzioni, prontamente attuabili e idonee ad affrontare nell'immediato la carenza di personale sanitario e la crisi finanziaria in cui da ormai tre anni versano i sistemi sanitari regionali".