Sanità, i livelli essenziali di assistenza garantiti solo in nove regioni

Solo in nove regioni i livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) vengono garantiti, secondo l'Osservatorio civico sul federalismo nell'ambito della sanità, presentato a Roma da Cittadinanzattiva. La stessa ricerca segnala inoltre che il Piano nazionale cronicità non è ancora stato approvato in quattro regioni, mentre soltanto nove hanno un sistema online trasparente di informazione sui tempi di attesa per visite ed esami.