San Salvo (Chieti), bimba aggredita sul lungomare da un animale: forse un lupo

Il sindaco: "Non doveva accadere"

"Sono veramente dispiaciuta - ha dichiarato la sindaca di San Salvo, Emanuela De Nicolis - per quanto accaduto alla ragazza che ieri sera è stata morsa da un canide (probabile lupo) a San Salvo Marina. Un episodio che non doveva accadere e che non deve più ripetersi per la tranquillità dei residenti e dei turisti. Una situazione che si è già verificata sul lungomare di Vasto e che non possiamo non risolvere. Quella del canide è una presenza che inquieta e che purtroppo appare, a tutt'oggi, sottovalutata da chi è demandato a porvi rimedio".