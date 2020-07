San Raffaele: Zanardi operato per complicanze legate al trauma cranico

Alex Zanardi ha subito un nuovo intervento chirurgico a causa delle "conseguenze del trauma cranico primitivo". Lo afferma in una nota l'Ospedale San Raffaele che, in merito alle condizioni cliniche del campione paralimpico, spiega: "Al momento gli accertamenti confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia intensiva neurochirurgica, appaiono stabili".