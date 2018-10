San Potito contro il randagismo: fino a 300 euro annui per chi adotta un cane

Un contributo che arriva fino a 300 euro annui per sostenere le prime cure, dalla sterilizzazione alle vaccinazioni, in cambio dell'adozione di un cagnolino che si trova in un canile. E' l'iniziativa del comune di San Potito Sannitico, piccolo comune in provincia di Caserta, per combattere il fenomeno del randagismo. Un bonus sempre attivo ma ad una condizione, spiega il sindaco Francesco Imperadore a Tgcom24: "Devono accettare i controlli che farà l'amministrazione per assicurarci che il cane sia tenuto bene".