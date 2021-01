San Marino, ricovero a pagamento in ospedale per i no vax

Con 16 morti ogni 10mila abitanti, San Marino è oggi il Paese con la massima incidenza di vittime Covid al mondo. Per questo motivo, per convincere i no vax locali il governo propone di imporre il pagamento del ricovero Covid per tutti coloro che non si vaccineranno. "Gli obiettori di coscienza dovranno fare un'assicurazione sanitaria con la quale sostenere le spese che derivano dal fatto di non essersi vaccinati", fa sapere a "Dritto e Rovescio" il ministro alla Sanità della Repubblica autonoma, Roberto Ciavatta.

Una legge simile a San Marino è già in vigore da anni e riguarda tutte le vaccinazioni pediatriche, chi non le fa è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione che risarcisca chiunque possa essere contagiato. "Questa è una cartella attraverso la quale possiamo controllare se i cittadini di San Marino sono vaccinati", spiega il direttore di Medicina Territoriale di San Marino, Agostino Ceccarini che conclude: "Tutti gli anni proviamo a convincere queste persone sull'importanza del vaccino".