San Marino non si "fida" dell'Italia e acquista il vaccino russo Sputnik

Perché la Repubblica del Titano si è rivolta a Mosca? A gennaio San Marino firmò con il nostro Paese un protocollo per la fornitura di vaccini contro il Covid secondo le linee guida previste dall'Oms, vale a dire una copertura del 70% della popolazione. Evidentemente i ritardi nella produzione e fornitura dei vaccini che hanno colpito quasi tutti i Paesi, hanno consigliato alle autorità locali di rivolgersi alla Russia.

Il Russian Direct Investment Fund sottolinea come "il vaccino sia stato approvato sulla base della procedura di autorizzazione per l'uso d'emergenza e San Marino sia divenuto il 30esimo Paese al mondo ad approvare lo Sputnik V".

La firma del protocollo è un "passaggio importante per la Repubblica di San Marino - osserva il segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari - che dimostra, ancora una volta, l'importanza della sinergia fra Stati: la battaglia contro il coronavirus non deve avere nessun connotato geopolitico e non deve conoscere confini". Su questo fronte, aggiunge il segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta "abbiamo lavorato duramente per superare le difficoltà incontrate negli approvvigionamenti. L'acquisto di questo quantitativo di vaccini che andrà a sommarsi alle dosi previste dall'intesa precedentemente siglata con l'Italia, integrerà le nostre scorte al fine di mettere al riparo tutta la popolazione sammarinese nel più breve tempo possibile".

I numeri della pandemia Dall'inizio della pandemia a San Marino, dove è stata annunciata anche la presenza della variante inglese, sono stati 3.440 i contagiati, di cui 298 positivi mentre sono state 3.072 le persone guarite e 72 quelle decedute. Attualmente sono 279 le persone positive in isolamento a casa mentre 19 persone risultano ricoverate all'Ospedale di Stato: 13 si trovano nel reparto Covid e 6 in terapia Intensiva.