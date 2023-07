San Giuseppe Vesuviano (Napoli), operaio muore dopo caduta in cantiere

A San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, un operaio è morto in seguito alle ferite riportate dopo una caduta, avvenuta martedì pomeriggio, in un cantiere.

La vittima, Raffaele Foresta, 59 anni, era originario di Roccarainola. Le cause dell'incidente ancora da chiarire. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l'autopsia. Sull'episodio indagano i carabinieri.