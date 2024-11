San Giovanni Rotondo (Foggia), Tacconi torna a Casa Sollievo a un anno dalle dimissioni: "Qui bel percorso riabilitativo"

Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito da aneurisma cerebrale nel 2022, è tornato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) a un anno dalle sue dimissioni dalla struttura. "Qui ci sono tante persone che mi hanno aiutato ed è giusto ringraziarle. Sono venuto in questo centro per mia moglie che è molto devota a San Pio. Abbiamo fatto un bel percorso riabilitativo e siamo riusciti a camminare", ha detto Tacconi. "Per lui - ha sottolineato Michele Gravina, fisiatra dell'Unità di Medicina fisica e riabilitativa - è stata una grande emozione. Si è quasi commosso quando è entrato in reparto. Quei luoghi gli hanno anche ricordato tutte le sofferenze che ha dovuto affrontare durante l'iter riabilitativo".